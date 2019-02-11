تحرك مدمرتين أمريكيتين ببحر الصين الجنوبي قد يغضب بكين

خطوة تحرك المدمرتين الأمريكيتين في بحر الصين الجنوبي قد يغضب بكين

قال مسؤول أمريكي، إن مدمرتين أمريكيتين أبحرتا قرب جزر تطالب الصين بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي، الاثنين، في خطوة من المحتمل أن تثير غضب بكين في وقت تشهد فيه العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توترا.



وتدور حرب تجارية بين بكين وواشنطن ويحاول الجانبان التوصل لاتفاق قبل حلول موعد نهائي في أول مارس آذار لزيادة تعريفات جمركية أمريكية من عشرة في المئة إلى 25 في المئة على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار .



وكلفت التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين كلا من البلدين مليارات الدولارات وهزت الأسواق المالية العالمية.



وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه إن المدمرتين المزودتين بصواريخ موجهة أبحرتا على بعد 12 ميلا بحريا من ميستشيف ريف في جزر سبراتلي المتنازع عليها.



وتمثل هذه العملية أحدث محاولة للتصدي لما تعتبره واشنطن محاولات من بكين للحد من حرية الملاحة في هذه المياه الاستراتيجية التي تعمل فيها القوات البحرية الصينية واليابانية وبعض دول جنوب شرق آسيا.



وتطالب الصين بالسيادة على كل بحر الصين الجنوبي الاستراتيجي تقريبا وكثيرا ما تنتقد الولايات المتحدة وحلفاءها بسبب العمليات البحرية قرب الجزر التي تسيطر عليها الصين.

رويترز