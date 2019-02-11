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تحرك مدمرتين أمريكيتين ببحر الصين الجنوبي قد يغضب بكين

تحرك مدمرتين أمريكيتين ببحر الصين الجنوبي قد يغضب بكين
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