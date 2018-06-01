تحرير الشام تدعو واشنطن لمراجعة قرارها بعد وضعها بقوائم الارهاب

وزارة الخارجية الأمريكية نشرت أمس بياناً تحت عنوان "تعديلات على تصنيفات جبهة النصرة الإرهابية

أعلنت هيئة تحرير الشام اليوم الجمعة رفضها لقرار واشنطن الذي صنفها على قوائم الإرهاب، لتصبح بحسب القانون الأمريكي "منظمة إرهابية".

وأصدرت الهيئة بياناً ترفض فيه تصنيفها على قوائم الإرهاب بشكل قاطع وتطالب الإدارة الأمريكية بتقديم الدلائل والبراهين حول ما تم ادعاؤه ضمن القرار.

ووجهت الهيئة رسالة إلى إدارة ترامب تتمنى عليها أن لا تعيد أخطاء الإدارة السابقة بتمكين طهران وميليشياتها في العواصم العربية والمناطق السنية عبر منح إيران الضوء الأخضر السياسي للمزيد من الإجرام.

وحذَّرت "تحرير الشام" أن أي قرارات ارتجالية ربما تفجر أزمات عديدة أبرزها "أزمة اللاجئين" التي سيقف الجميع أمامها عاجزاً.

ودعا البيان الفصائل العسكرية في الشمال إلى الوقوف إلى جانب الهيئة، معتبراً أن الأخيرة طالما كانت درعاً تتكسر عليه المؤامرات والحيل، وناشد أهالي المناطق المحررة برفض القرار والوقوف بوجه من يريد "زيادة معاناتهم".

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية نشرت أمس بياناً تحت عنوان "تعديلات على تصنيفات جبهة النصرة الإرهابية" جاء فيه: "عدلت الولايات المتحدة تصنيف جبهة النصرة فرع القاعدة في سوريا لتشمل تسمية هيئة تحرير الشام لتصبح منظمة إرهابية بحسب قانون الهجرة والمواطنة رقم 219".