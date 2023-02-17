اعلن رجل الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس عن تحرير المصريين الستة المختطفين في ليبيا، واكد في تغريده له في صفحته على تويتر "تحرير المصريين الأقباط الستة الذين تم اختطافهم في ليبيا بمدينة الزاوية"

وافاد رجل الاعمال المصري البارز "تم تحرير المصريين الستة من عصابة هجرة غير شرعية" واشار الى انه تم اختطافهم أثناء محاولتهم الهجرة لإيطاليا من الاراضي الليبية

ولم يعلن رجل الاعمال المصري عن الطريقة التي تمت فيها الافراج عن الرهائن، والجهات التي تمت الاتصالات معها

وكشفت تقارير عن ان المفرج عنهم غادروا بلادهم بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد كشفت في بيان لها عن اختطاف 6 مصريين فيمدينة الزاوية الليبية، واشارت الى انها تتابع موقف مواطنيها "الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا والذي لا يخضع للسلطات الليبية"

تم تحرير الاقباط السته الشباب من عصابه هجره غير شرعيه كانوا ماسكينهم لانهم كانوا في صدد الهجره لايطاليا..الحمد لله و صحتهم طيبه…نشكر السلطات الليبية علي جهودهم … — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 17, 2023

والمختطفون من عائلة واحدة وهم: مينا كمال جاد سيدراك، عبد المسيح جودة سيدراك، روماني حبيب جاد سيدراك، شنودة حبيب جاد سيدراك شنودة فخري شحاتة، عماد مرعي عطالله سيدراك، وفق ما كشفت عنه وكالة روسيا اليوم باللغة العربية

وتثير هذه الحالات من الحوادث الرعب في صفوف المصريين خاصة بعد حادثة 2015 عندما اقدم تنظيم داعش الارهابي على اعدام 21 مصري قبطي تحت عنوان رسالة موقعة بالدماء إلى أمة الصليب.

وبث التنظيم فيديو لعملية الاعدام التي تمت على إحدى السواحل يشار إليها على إنها في ليبيا. وأظهرت الصور معاملة مهينة من عناصر داعش للأسرى، حيث ساقهم واحداً واحداً الى الموت