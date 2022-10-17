تحرير عنصر من حماس اختطفه الموساد في ماليزيا

افادت مصادر اعلامية عبرية بنجاح السلطات الامنية الماليزية بتحرير فلسطينيا من غزة ينتمي الى حركة حماس اختطفه الموساد الإسرائيلي في كوالالمبور من دون الكشف عن هويته.



وكشفت قناة كان العبرية، مساء يوم الإثنين، "أن عملية الاختطاف جرت أواخر سبتمبر الماضي والموساد استعان لتنفيذها بعملاء ماليزيين" كان قد دربهم الجهاز الاسرائيلي بدولة اوربية

الا ان المخابرات الماليزية نجحت في الوصول لمكان الخاطفين واعتقالهم وتحرير الناشط خلال 24 ساعة.

وادعت القناة الاسرائيلية ان جهاز الموساد حقق مع الناشط الفلسطيني عبر الفيديو من تل أبيب بشأن ارتباطه بكتائب القسام.

وفي 21 أبريل/نيسان 2018 اغتال جهاز الموساد المهندس الفلسطيني فادي البطش، في العاصمة الماليزية كوالالمبور وبعد سنوات اعتقلت وزارة الداخلية التابعة لحماس احد المتورطين الذين عادو الى القطاع بعد ان اجرى مكالمة هاتفيه بعناصر الموساد طالبا منهم تزويده بالاموال