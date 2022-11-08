تحرير فتاة من عصابة اختطفتها في المحمودية جنوب بغداد

اعلن جهاز الامن الوطني العراقي الثلاثاء، انه تمكن من تحرير فتاة بعد اختطافها في قضاء المحمودية جنوب بغداد، على يد عصابة قامت بنقلها لاحقا الى البصرة.

وقال جهاز الامن الوطني في بيان عبر صفحته الرسمية في فيسبوك انه تلقى شكوى من "ذوي فتاة مفقودة من قضاء المحمودية .. وبعد التحري ومقاطعة المعلومات تبين أن الفتاة مختطفة من قبل شخصين إذ تم نقلها إلى محافظة البصرة".

واضاف البيان انه جرى على الفور "تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين مديريتي أمن المحمودية والبصرة وجرى تحديد مكان وجود الفتاة المخطوفة لتتمكن مفارز جهازنا من تحريرها وإلقاء القبض على الخاطفين".

وتابع انه "تم تدوين أقوال المتهمين أصوليا لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

وكانت خلية الاعلام الأمني اعلت في آيار/مايو الماضي، القبض على عصابة مؤلفة من 18 شخصا كانت تنشط في عمليات الخطلف والابتزاز والسلب في البصرة.

واوضحت الخلية في بيان انه جرى القبض على افراد العصابة بينما كانوا "يستقلون ٣ عجلات في منطقة الشعيبة البعض منهم كان بحوزته اسلحة مختلفة ويرتدي الدروع وبحوزتهم أيضاً أجهزة اتصال".

واشارت الى انه "بعد هذه العملية النوعية تعرف بعض المواطنين عليهم وطلب عدد منهم الشكوى ضد هؤلاء الملقى القبض عليهم بجرائم خطف وتسليب وابتزاز".