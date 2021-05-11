تحرير 110 مخطوفا في ليبيا

أعلن اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، الاثنين، عن تمكنه من تحرير أكثر من 110 مخطوفا من جنسيات مختلفة كانت تحتجزهم عصابات مسلحة في مدينة بني وليد الليبية .

جاء ذلك خلال عمليات مداهمة نضمها اللواء استهدفت 16 مقرا، في مختلف مناطق المدينة، في إطار محاولة القضاء على السجون غير الشرعية في البلاد .

وتابع “اللواء 444 قتال” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن مفارزه نفذت بتعليمات آمر منطقة طرابلس العسكرية، اللّواء ركن عبدالباسط مروان، فجر اليوم عمليّة عسكريّة اقتحمت فيها ستّة عشر مقرّاً للعصابات المسلّحة والّتي تمتهن الخطف والسّرقة داخل مدينة بني وليد».

وقال أنه “على إثر هذه العملية قامت مفارز اللّواء بتحرير عدد من المخطوفين وصل عددهم إلى 110 مخطوفا من جنسيات مختلفة”، مشيرا إلى أن “العصابات الإجراميّة قامت بخطفهم ومطالبة ذويهم بدفع الأموال مقابل حرّيّاتهم”.