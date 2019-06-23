تحسن مرتقب للعلاقات الأردنية القطرية

قال مصدر دبلوماسي أردني رفيع، إن العلاقات الأردنية القطرية عادت بقوة وبشكل غير مسبوق.

وأضاف المصدر لوكالة أنباء "سرايا" الأردنية أن العلاقات الأردنية - القطرية "ستشهد تطورا لافتا وغير مسبوق خلال الأيام القليلة المقبلة، وستعود المياه لمجاريها".

يذكر أن العلاقات الأردنية - القطرية كانت قد شهدت فتورا وتأزما إبان الأزمة الخليجية قبل عدة أعوام، وعادت العلاقات وتحسنت بعد مدة.

وكانت قطر قد تعهدت إبان الأزمة الاقتصادية الأخيرة في الأردن، بتقديم دعم اقتصادي للمملكة.

وأعلن مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرمحي في تغريدة على "تويتر" أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمر بتوفير 10 آلاف فرصة عمل في دولة قطر لشباب وشابات المملكة الأردنية الهاشمية.

كما أكد الرمحي أن دولة قطر قررت أيضا "استثمار 500 مليون دولار أمريكي في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن، الأمر الذي من شأنه إنعاش الاقتصاد الأردني"، بحسب ما جاء في تغريدة المسؤول القطري.