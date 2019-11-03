تحضيرات لبناء 3 قواعد أمريكية في شمال شرق سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد بأن ثم تحضيرات أمريكية تجري على قدم وساق في شمال وشرق سوريا لبناء ثلاث قواعد عسكرية مشتركة مع التحالف الدولي.

ونقل المرصد، عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن الهدف من القواعد هو الاحتفاظ بسيطرة على المجال الجوي للمنطقة، إضافة إلى السيطرة على المنشآت النفطية.

وتحدث المرصد عن “عملية تقاسم النفوذ” في مناطق شمال شرق سوريا، في ظل التواجد الروسي والأمريكي المشترك داخل المنطقة نفسها، بعد أن كانت القوات الأمريكية انسحبت ثم عادت مرة أخرى، ودخلت القوات الروسية إلى المنطقة وفقًا لاتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان.