تحضيرات لزيارات متبادلة لوزراء إسرائيليين وبحرينيين

كشف إيتان نائيه سفير إسرائيل لدى البحرين عن إجراء تحضيرات لترتيب زيارات متبادلة لوزراء إسرائيليين وبحرينيين في كلا البلدين.

وتشمل الترتيبات زيارات لوزراء الاقتصاد والسياحة والمواصلات وغيرهم.

وقال السفير إنه التقى بالعديد من الوزراء البحرينيين وبحث معهم تعزيز التعاون والعلاقات في مجالات الأمن والطاقة والصناعة والزراعة والتكنولوجيات المتقدمة والمواصلات وغيرها.

كما التقى بولي العهد الأمير سلمان بن حمد ورئيس مجلس الأمن الوطني رئيس الحرس الملكي الشيخ ناصر بن حمد وبوزراء الخارجية والداخلية والمواصلات والسياحة والزراعة والاتصالات لوضع الأسس وبناء جسور السلام والتعاون بين البلدين.

وذكر نائيه أن السفارة الإسرائيلية في المنامة تنظم لأول مرة في البحرين وفي منطقة الخليج، في 27 يناير الجاري مراسم خاصة بمناسبة حلول اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست، وذلك بمشاركة ممثلين عن سفارتي ألمانيا والأمم المتحدة.