تحطم طائرة ركاب صينية على متنها 133 راكبا (فيديو)

أفاد تلفزيون الصين المركزي، بتحطم طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الصينية الشرقية على متنها 133 راكبا في جنوب البلاد.
وذكرت محطة "سي سي تي في" الحكومية اليوم الاثنين، أن طائرة ركاب تابعة لشركة "تشاينا إيسترن" تقل 133 شخصا تحطمت فى جنوب غرب الصين، مع عدد غير معروف من الضحايا.
وتحطمت "بوينغ 737" في الريف بالقرب من مدينة ووتشو في منطقة قوانغشي و "تسبب الحادث بحريق في الجبل"، حسبما ذكر تلفزيون الصين المركزي، مضيفا أنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث.
Breaking❗️China Eastern Airline Boeing 737 crashed in Teng county, Wuzhou, Guangxi province 广西梧州藤县 w 133 people aboard.— Carl Zha (@CarlZha) March 21, 2022
Crash caused forest fire. No reports of casualties yet. pic.twitter.com/RHoglPbwSb
突发:中国一架搭载133人的客机在广西藤县发生事故，伤亡情况未明 Breaking: A passenger plane carrying 133 people was involved in an accident in Teng County, Guangxi, and the casualties are unknown pic.twitter.com/8nu3JGSZO0— 武汉人小秋 (@9H4MQy8oFJ68yw1) March 21, 2022