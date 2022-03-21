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تحطم طائرة ركاب صينية على متنها 133 راكبا (فيديو)

منشور 21 آذار / مارس 2022 - 08:28
تحطم طائرة ركاب من طراز بوينغ
تحطم طائرة ركاب من طراز بوينغ

أفاد تلفزيون الصين المركزي، بتحطم طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الصينية الشرقية على متنها 133 راكبا في جنوب البلاد.

وذكرت محطة "سي سي تي في" الحكومية اليوم الاثنين، أن طائرة ركاب تابعة لشركة "تشاينا إيسترن" تقل 133 شخصا تحطمت فى جنوب غرب الصين، مع عدد غير معروف من الضحايا.

وتحطمت "بوينغ 737" في الريف بالقرب من مدينة ووتشو في منطقة قوانغشي و "تسبب الحادث بحريق في الجبل"، حسبما ذكر تلفزيون الصين المركزي، مضيفا أنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث.

 

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