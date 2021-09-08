تحطم مروحية عسكرية جنوب الخرطوم

تحطمت طائرة مروحية عسكرية في منطقة الشقيلاب جنوب العاصمة السودانية الخرطوم.

وسقطت الطائرة العسكرية في مياه النيل الأبيض في حوالي الساعة 3 من بعد ظهر الأربعاء.

وهرعت قوة عسكرية إلى مكان الحادث بقيادة مدير شرطة جيل أولياء العميد محمد الأمين، ومدير قسم الكلاكلة اللفة جنايات محمد الأمين سعيد إلا انه لم يتم حتى الآن تحديد موقع الطائرة".

وقال سكان المنطقة إنهم "سمعوا دوي ارتطام الطائرة بالمسطح المائي، وإن والجهود ما زالت تبذل لمعرفة مكان الطائرة وانتشالها".

وقالوا: "قوات الدفاع المدني و جنود بزي سلاح البحرية السودانية وصلوا إلى موقع الحادث الذي طوقته الشرطة والقوات الأمنية الأخرى ومنعت دخول المواطنين إلى محيط الحدث".