تحطم مقاتلة ايرانية ومصرع طياريها

ذكرت وكالة العمال الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، أن طائرة مقاتلة إيرانية من الطراز ميج تحطمت في شمال غرب البلاد، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل طياريها الاثنين.

وأضافت الوكالة، أنه تم إرسال طائرة هليكوبتر تابعة للهلال الأحمر إلى موقع تحطم الطائرة قرب جبل سبلان.

وكانت الطائرة المقاتلة من طراز ميج 29 قد تم إصلاحها مؤخرا.

وكان الطيار يختبر الطائرة وأقلع من قاعدة تبريز الجوية شمال غرب إيران صباح اليوم الأربعاء.

وقال التقرير أيضا، إن التحقيقات جارية لمعرفة سبب التحطم.

ويضم سلاح الجو الإيراني مجموعة متنوعة من الطائرات العسكرية الأمريكية، التي تم شراؤها قبل الثورة الإسلامية عام 1979، كما يضم طائرات من طراز ميج وسوخوي روسية الصنع.

وقد تسببت العقوبات الغربية في تردي أوضاع هذه الطائرات.