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تحطم مقاتلة باكستانية في إسلام أباد.. (فيديو)

منشور 11 آذار / مارس 2020 - 08:24
مقاتلة باكستانية
مقاتلة باكستانية

قال متحدث باسم القوات الجوية الباكستانية إن مقاتلة من طراز “إف- 16” تحطمت في العاصمة إسلام اباد صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف: “نتأكد من الخسائر”.

وأفاد بيان للقوات الجوية الباكستانية بأن المقاتلة أمريكية الصنع كانت تشارك في تدريبات من أجل عرض جوي واستعراض عسكري من المقرر تنظيمه يوم 23 مارس/ آذار بمناسبة (يوم باكستان).

وذكر البيان أنه “تم إرسال فرق الإنقاذ نحو موقع التحطم”.

وأضاف: “أمرت قيادة القوات الجوية لجنة تحقيق لتحديد سبب الحادث”.

 

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