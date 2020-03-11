تحطم مقاتلة باكستانية في إسلام أباد.. (فيديو)

قال متحدث باسم القوات الجوية الباكستانية إن مقاتلة من طراز “إف- 16” تحطمت في العاصمة إسلام اباد صباح اليوم الأربعاء.
وأضاف: “نتأكد من الخسائر”.
وأفاد بيان للقوات الجوية الباكستانية بأن المقاتلة أمريكية الصنع كانت تشارك في تدريبات من أجل عرض جوي واستعراض عسكري من المقرر تنظيمه يوم 23 مارس/ آذار بمناسبة (يوم باكستان).
وذكر البيان أنه “تم إرسال فرق الإنقاذ نحو موقع التحطم”.
وأضاف: “أمرت قيادة القوات الجوية لجنة تحقيق لتحديد سبب الحادث”.
BREAKING: A Pakistan Air Force Jet has crashed in Islamabad. No Ejection observed as per this video pic.twitter.com/MLOQJnDkKL— 🚨Wars on the Brink 🅙 (current focus coronavirus) (@WarsontheBrink) March 11, 2020