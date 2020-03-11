تحطم مقاتلة باكستانية في إسلام أباد.. (فيديو)

قال متحدث باسم القوات الجوية الباكستانية إن مقاتلة من طراز “إف- 16” تحطمت في العاصمة إسلام اباد صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف: “نتأكد من الخسائر”.

وأفاد بيان للقوات الجوية الباكستانية بأن المقاتلة أمريكية الصنع كانت تشارك في تدريبات من أجل عرض جوي واستعراض عسكري من المقرر تنظيمه يوم 23 مارس/ آذار بمناسبة (يوم باكستان).

وذكر البيان أنه “تم إرسال فرق الإنقاذ نحو موقع التحطم”.

وأضاف: “أمرت قيادة القوات الجوية لجنة تحقيق لتحديد سبب الحادث”.