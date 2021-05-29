تحطم مقاتلة خلال عرض عسكري لقوات حفتر في بنغازي

تحطمت مقاتلة من طراز "ميغ-21" تابعة لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر خلال عرض عسكري أقيم السبت في مدينة بنغازي، ما أسفر عن مقتل قائدها.

وقالت وسائل اعلام محلية ان الطائرة تحطمت خلال العرض الذي اقيم في قاعدة بنينا الجوية قرب بنغازي.

وتشارك في العرض الذي يقام بمناسبة الذكرى السابعة لانطلاق "عملية الكرامة ودحر الإرهاب" في بنغازي ودرنة والجنوب، وحدات من مختلف صنوف الأسلحة التابعة للجيش الوطني (بحرية وجوية وبرية).

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري الجمعة، أن العرض العسكري الذي سينظمه الجيش ليس موجهًا ضد أحد.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي: ”هذا الاستعراض لحماة الوطن، ولقدراتنا القتالية والتي من خلالها نستطيع أن ننفذ كل الواجبات المناطة بالمؤسسة العسكرية الليبية، ولا يستهدف أحدًا وليس تهديدًا لأحد“.

ووجه الجيش الوطني الليبي دعوة للسلطات الانتقالية، من أجل حضور العرض العسكري، فيما أعلنت الميليشيات في غرب البلاد أنها ستنظم عرضًا عسكريًا مقابلًا.

وانتقد النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي الجمعة، ما وصفها بـ“الاستعراضات العسكرية المنفردة“، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى عرقلة العملية السياسية في البلاد.