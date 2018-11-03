تحطم مقاتلة روسية الصنع في مصر

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن شركة الطائرات المتحدة الروسية قولها إن طائرة روسية الصنع من طراز ميج-29 سقطت أثناء طلعة تدريبية في مصر يوم السبت.

وقالت صحيفة كوميرسانت إن روسيا زودت مصر بالطائرة في إطار عقد تجاري في 2018. وأضافت أن الطيار المصري قفز من الطائرة بسلام.

وقالت شركة الطائرات المتحدة الروسية "نحن على إطلاع على أحدث المعلومات فيما يتعلق بتحطم ميغ-29إم التي يملكها الجيش المصري. خبراؤنا الفنيون سيذهبون إلى مصر قريباً جداً للمساعدة في التحقيق".

ولم تقدم الشركة، التي تضم كل شركات صناعة الطائرات العسكرية والمدنية التي تملكها الدولة، أي أسباب محتملة للتحطم. ولم يتسن الوصول إليها بعد للتعليق.

وذكرت صحيفة كوميرسانت أن روسيا زودت مصر بالطائرة في إطار عقد تجاري عام 2018.

كما أشارت إلى أن الطيار المصري قفز من الطائرة بسلام.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة فيدوموستي نقلاً عن مصدرين في قطاع الطيران، فستزود روسيا بموجب اتفاق موقع عام 2015 مصر بـ46 مقاتلة من طراز ميغ-29a.