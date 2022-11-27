  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. تحطم مقاتلة مصرية

تحطم مقاتلة مصرية

منشور 27 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 11:49
سقوط مقاتلة مصرية خلال تنفيذ عمليات تدريب (أ ف ب)
سقوط مقاتلة مصرية خلال تنفيذ عمليات تدريب (أ ف ب)

نجا طاقم مقاتلة مصرية، من الموت، اليوم الأحد، بعد سقوط طائرتهم، خلال تنفيذ نشاط تدريبي للقوات الجوية.

وقال المتحدث العسكري للجيش المصري: "في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم الأحد سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب".

وأكد الجيش المصري، في بيان له، نجاة طاقم المقاتلة، دون حدوث أضرار في مكان سقوطها.

وأشار البيان، إلى أن سقوط الطائرة، جاء نتيجة عطل فني فيها، وأنه وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة".

كلمات دالة:مصر

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...