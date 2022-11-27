تحطم مقاتلة مصرية

نجا طاقم مقاتلة مصرية، من الموت، اليوم الأحد، بعد سقوط طائرتهم، خلال تنفيذ نشاط تدريبي للقوات الجوية.

وقال المتحدث العسكري للجيش المصري: "في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم الأحد سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب".

#المتحدث_العسكرى : سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية ...



إنستجرام :https://t.co/IuW9VBjawy pic.twitter.com/OaNXcnlWxr — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) November 27, 2022

وأكد الجيش المصري، في بيان له، نجاة طاقم المقاتلة، دون حدوث أضرار في مكان سقوطها.

وأشار البيان، إلى أن سقوط الطائرة، جاء نتيجة عطل فني فيها، وأنه وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة".