تحطم مقاتلة يابانية أثناء طلعة تدريبية ونجاة طاقمها

تحطمت مقاتلة يابانية أثناء طلعة تدريبية فوق بحر اليابان، الأربعاء، ونجا طاقم من فردين كان على متنها، حسبما نقل تقرير إعلامي محلي عن وزارة الدفاع.

وذكرت وكالة أنباء كيودو أن طائرة مقاتلة من طراز (إف – 2) اختفت من على شاشة الرادار قبالة ساحل مقاطعة ياماغوتشي بعد نحو 30 دقيقة من إقلاعها من قاعدة تسويكي في جزيرة كيوشو جنوبي البلاد الساعة 08.48 صباحا بالتوقيت المحلي (23:48 بتوقيت غرينتش).

وقال التقرير إن آخر موقع مؤكد للمقاتلة كان على بعد 130 كيلومترا شمال شرقي القاعدة.

واعتذر وزير الدفاع تاكيشي إيوايا خلال جلسة للجنة الميزانية في مجلس النواب عن الحادث لـ”تسببه في الكثير من القلق للسكان المحليين”.

وقال إواييا “سنبذل كل جهد لمنع تكرار (الحادث) بعد اجراء تحقيق لتحديد سببه”.

د ب أ