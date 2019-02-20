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تحطم مقاتلة يابانية أثناء طلعة تدريبية ونجاة طاقمها

تحطم مقاتلة يابانية أثناء طلعة تدريبية ونجاة طاقمها
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