تحطيم الحواجز.. الصين تحفر بئرا بعمق 10 كلم في قشرة الأرض

بدأت الصين حفر بئر من المقرر ان تخرق قشرة الارض الى عمق 10 كيلومترات ، في وقت يسعى ثاني اكبر اقتصادات العالم الى استكشاف حدود جديدة فوق وتحت سطح الكوكب.

بدأ علماء صينيون في حفر بئر سيخترق قشرة الارض بعمق 10 كيلومترات ، في وقت يسعى ثاني اكبر اقتصادات العالم الى استكشاف حدود جديدة فوق وتحت سطح الكوكب.

وانطلقت الثلاثاء، اعمال الحفر في البئر المقرر ان تصبح الاعمق على الاطلاق في الصين في مقاطعة شينغيانغ الواقعة في صحراء تاكلامكان، بحسب ما افادت وكالة الانبا الرسمية "شينخوا".

test4 China Is Drilling A 10,000-Metre-Deep Hole Into Earth's Crust: Report https://t.co/Er5J0ZDSvG — Test_Sherlock acc (@Testrisha) May 31, 2023

وبالتزامن، كانت الصين ترسل في نفس اليوم اول رائد فضاء الى خارج الكوكب عبر صاروخ انطلق من صحراء جوبي.

وبحسب الوكالة، فسوف تخترق حفرة العمود الضيقة زهاء عشر طبقات صخرية في القشرة الارضية وصولا الى نظام الطبقة الطباشيرية التي يعود تاريخ تشكل صخورها الى اكثر من 145 مليون عام.

وتعول الصين على المشروع من اجل سبر اغوار الارض لمعرفة المزيد عن ثرواتها ومواردها المعدنية المخبأة في قلب الكوكب، كما انها ترى في المشروع فرصة لاجراء بحوث تزيد من معرفة علمائها وقدرتهم على التنبؤ بالزلازل والبراكين.

وفي حال اكتمال مشروع هذه البئر، فستصبح ثاني اعمق حفرة في العالم من صنع الانسان بعد حفرة كولا سوبرديب في روسيا، والتي استمر العمل فيها 20 عاما قبل الوصول الى عمق 12262 مترًا في عام 1989.