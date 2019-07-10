تحطيم نصب تذكاري لشهيد في القدس بأمر مباشر من نتانياهو - (فيديو)

قال نتنياهو في تغريدة عبر تويتر “بأوامر مني، وبالتنسيق مع رئيس بلدية القدس، موشيه ليون وأجهزة التنفيذ، تمت إزالة النصب التذكاري”.

حطمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، نصبا تذكاريا لشهيد فلسطيني في القدس المحتلة، بأمر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقامت قوات الاحتلال بخلع النصب التذكاري للشهيد محمد سمير عبيد (20 عاما)، الذي وضع مكان استشهاده، على أيدي قوات إسرائيلية قبل نحو أسبوعين، في قرية العيسوية وسط القدس.

ونشبت مواجهات بين قوات إسرائيلية وشباب فلسطينيين أغضبهم تحطيم النصب التذكاري. ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن إن كانت قد حدثت إصابات أم لا.

وقال نتنياهو، في تغريدة له عبر تويتر، “بأوامر مني، وبالتنسيق مع رئيس بلدية القدس، موشيه ليون وأجهزة التنفيذ، تمت إزالة النصب التذكاري، الذي (وضع) تخليدًا لـمحمد عبيد في العيسوية، لن نسمح بذلك”.

والنصب التذكاري عبارة عن لوحة جدارية، تحمل اسم الشهيد، وتاريخ استشهاده، إضافة إلى صورته ومكتوب تحتها: “لا تمت قبل أن تكون ندًا”.

وقتل جندي إسرائيلي الشاب الفلسطيني، في 27 يونيو/ حزيران الماضي، بإطلاق الرصاص عليه من مسافة قريبة، خلال قمع وقفة احتجاجية نظمها أهالي القرية الفلسطينية؛ تنديدًا بالاقتحامات المتكررة لها والتنكيل بهم.



