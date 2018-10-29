تحطّم طائرة ركاب إندونيسية على متنها 188 شخصاً

أعلنت السلطات الإندونيسية أنّ طائرة ركّاب تابعة لشركة “ليون إير” الإندونيسية للطيران المنخفض التكلفة على متنها 188 شخصاً تحطّمت في البحر صباح، الإثنين، بعيد إقلاعها من جاكرتا في رحلة داخلية.

وقال سيندو ريهايو، المدير العام للنقل المدني في وزارة النقل الإندونيسية، إنّ الطائرة كانت تقلّ 178 راكباً بالغاً وطفلاً واحداً ورضيعين وطيّارين إثنين وطاقم مضيفين مكوّناً من خمسة أفراد”، مشيراً إلى أنّ الطائرة طلبت من برج المراقبة “الإذن للعودة إلى قاعدتها قبل أن تختفي في النهاية من على شاشات الرادار”.

من جهتها أعلنت الوكالة الإندونيسية للبحث والإنقاذ أن الطائرة تحطّمت في البحر قبالة سواحل الأرخبيل وأنّ طواقمها عثروا على قطع من حطامها وعلى متعلّقات لبعض ركّابها. (أ ف ب)