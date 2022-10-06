تحفظات إسرائيلية تخيم على مقترح الترسيم مع لبنان

قال مسؤول اسرائيلي الخميس، ان تل أبيب لديها "تحفظات" على مقترح ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وذلك قبيل اجتماع مقرر لوزراء في الحكومة الاسرائيلية من اجل بحث المقترح الذي ترى نظيرتها اللبنانية انه سيمنع حربا جديدة في المنطقة.

وكانت مسودة الاتفاق الذي يتعلق بحقل غاز متنازع عليه في البحر المتوسط وتوسطت فيه الولايات المتحدة، قد قوبلت حتى الان بترحيب مبدئي من جانب الجانبين الإسرائيلي واللبناني، علما انه لم يتم حتى الان الإعلان عن بنودها.

وتسلمت إسرائيل الأسبوع الماضي مسودة الاتفاق من الوسيط الأميركي آموس هوكستين، والتي قيل ان لبنان ابدى ملاحظات على صيغتها المقترحة.

ومن المقرر ان يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” اجتماعا الخميس، من اجل بحث إقرار مسودة الاتفاق.

وقبيل الاجتماع، قال نائب وزير الخارجية الاسرائيلي إيدان رول لصحيفة يديعوت احرونوت إن تل أبيب لديها "تحفظات" على المسودة، مضيفا انها ستعرض مجلس الوزراء الأمني، ثم على الحكومة بكامل تشكيلتها قبل ان تحال الى الكنيست (البرلمان).

اتفاق "جيد"

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي آخر قوله إنه “إذا أدخل لبنان شروطا جديدة .. فإن عليهم ان ينسوا هذه الصفقة”.

لكن مسؤولا عسكريا إسرائيليا قال للصحيفة إن "الأهمية في هذا الوقت هي منع التأثير الهائل لإيران ووكيلها حزب الله على طاقة لبنان (..) وإذا تمكنا من إبرام اتفاق الآن، ينبغي لنا ذلك”.

كما اكد مصدر إسرائيلي مشارك في المفاوضات إنه “ينبغي أن يكون بالإمكان رأب الصدع بين الأطراف وأن الموقف اللبناني كما ورد في وسائل الإعلام اللبنانية لن يتسبب في تفجير المحادثات” بحسب تصريحات نقلتها عنه صحيفة هارتس.

وفي المجمل، لخصت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار موقف الحكومة المبدئي من الاتفاق المقترح قائلة انه "جيد"، وان “اسرائيل حافظت على كل مصالحها" من خلاله.

تفادي حرب جديدة

وعلى المقبل الاخر، اكد رئيس الوزراء اللبناني ​نجيب ميقاتي​ الخميس، أن اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل على مشارف الإنجاز، وسيكون من شأنه تجنيب المنطقة حربا جديدة.

ميقاتي: #لبنان على مشارف توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع #إسرائيل لتجنيب البلاد حربًا كانت مؤكدة#الحدث pic.twitter.com/s8fDNA2fSJ — ا لـحـدث (@AlHadath) October 6, 2022

وقال ميقاتي "أنا شخصيا مسرور لأمرين هما أننا نتفادى حربا أكيدة في المنطقة، وثانيا، وهذا الأهم، أنه عندما نتوحد ويكون قرارنا واحدا نستطيع الوصول إلى ما نريده جميعا".

وقبل عامين انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب بوساطة أمريكية ورعاية أممية لفض نزاع حول منطقة في البحر المتوسط غنية بالنفط والغاز الطبيعي.

ويضمن الاتفاق المقترح للبنان كامل المنطقة المتنازع عليها البالغة مساحتها حوالي 860 كيلومترا مربعا، بحسب مسؤولين لبنانيين.