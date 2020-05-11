تحقيق صادم يوثق جرائم أطباء نظام الأسد

نشرت قناة "الجزيرة"، تحقيقا مثيرا بعنوان "البحث عن جلّادي الأسد"، قدّم أدلة عن وجود أطباء أتباع للنظام السوري في أوروبا.

التحقيق الذي نُشر مساء الأحد، يبرز صورا حصرية تثبت تورط ضباط وأطباء وعساكر لجؤوا إلى أوروبا في قمع وتعذيب المدنيين، إضافة إلى تقديمه أدلة ضد أفراد من عائلة الأسد شاركوا في التعذيب داخل المستشفيات.

وبحسب ما نقل التحقيق عن الناشط قتيبة ياسين، فإنه بعد التدقيق في صفحات اللاجئين السوريين بأوروبا، تبين أن قسم منهم عساكر شاركوا بقتل المدنيين وتعذيبهم، واللافت أن من بينهم أطباء يعملون مع النظام السوري، في المستشفى العسكري بحمص، ناهيك عمّن تنبّه منهم للملاحقة، ومسح جميع سجلاته في مواقع التواصل.

وعرض التحقيق مقاطع فيديو حصرية من داخل مستشفى حمص العسكري، لجثث مدنيين ملقاة في باحة المستشفى قتلوا تحت التعذيب.

وقال أحد الشهود ممن أخفوا هوياتهم خوفا من الملاحقة، إنه "رأى العديد من الجثث داخل المستشفى وقد تحللت وأكلتها الديدان، وتم وضع شريط لاصق على يد كل جثة وكتب عليها توفي (صاحبها) بجلطة".

وبحسب التحقيق، فإن أحد الأطباء بعد ورود اسمه في تقرير لصحيفة "دير شبيغل"، اختفى من مكان عمله بألمانيا نظرا لسجله الدموي في دمشق، فيما تتم ملاحقة آخرين.

وكشف التحقيق أيضا دورا لجمعيات إغاثية في أوروبا بدعم نظام الأسد، إضافة إلى وجود مجموعات مهمتها جمع معلومات عن اللاجئين.