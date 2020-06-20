تحليق عسكري مشترك بين قطر وبريطانيا

أجرت قطر وبريطانيا تلحيقاً مشتركاً لطائرات “تايفون” التابع لسلاح الجو البريطاني وقيادة القوات الجوية القطرية.

وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان أن السرب أطلق عليه اسم السرب رقم (12)، وأن هذا “التحليق إنجاز كبير كسرب مشترك”.

ويعتبر السرب رقم (12)، الذي يتخذ من محطة “كونينغسباي” التابعة لسلاح الجو الملكي مقراً له، مبادرة فريدة من نوعها بين المملكة المتحدة ودولة قطر. حيث سيضيف إلى القوات الجوية القطرية خبرات قيّمة في تشغيل طائرات “تايفون” أثناء التحضير لاستلام الطائرة الأولى. بحسب البيان.

وسيبدأ تسليم الطائرات في عام 2020، حسب الصفقة التي وقعتها حكومة قطر مع شركة “بي إيه إي سيستمز” (BEA Systems)، بقيمة 5.1 مليارات جنيه إسترليني (6.3 مليارات دولار).

وقد تم رفع أعلام البلدين هذا الأسبوع في محطة “كونينغسباي” التابعة لسلاح الجو الملكي بمناسبة تحليق سرب “تايفون” الجديد للمرة الأولى، والإعلان عن جاهزية السرب لتدريب الطيارين والطواقم الأرضية من القوات الجوية للبلدين.

وصرّح بن والاس وزير الدفاع البريطاني بهذه المناسبة قائلا: “يعتبر السرب رقم 12 وصية لصداقتنا والتزامنا الدائم مع قطر، وهي الدولة الوحيدة التي تمتلك بريطانيا سربا مشتركا معها.”

وأضاف “سنقوم معاً بحماية شعبينا وتأمين مصالحنا المشتركة في منطقة الشرق الأوسط”.

ومن جانبه صرّح وزير دفاع قطر خالد العطية الدولة قائلا: “تعتبر الرحلة الجوية الأولى للسرب رقم 12 إنجازاً مهماً في التزام القوات الجوية الأميرية القطرية وسلاح الجوي الملكي في الامتياز”.

وأضاف “يمثل رفع علمي دولة قطر والمملكة المتحدة جنباً إلى جنب بمناسبة تنفيذ الرحلة الجوية المشتركة الأولى توافق الرؤية والاستراتيجيات في بناء مستقبل مستقر ومزدهر لكلتا الدولتين والعالم”.

وتمتلك المملكة المتحدة تاريخاً طويلاً في العمل مع الشركاء الدوليين في القوات المسلحة حيث تعتبر هذه المشاركة الدفاعية عاملاً رئيسياً في تقوية الشراكات والترويج للمصالح الوطنية.

وهذه هي المرة الأولى التي تشكل فيها المملكة المتحدة سربا مشتركا مع دولة أخرى منذ الحرب العالمية الثانية.

وقد تم إنشاء السرب المشترك بتاريخ 24 يوليو/تموز 2018 بهدف تعزيز التعاون بين سلاح الجو الملكي البريطاني والقوات الجوية القطرية وتوطيد العلاقة الأمنية والدفاعية الثنائية بعيدة المدى بين البلدين.

ومن المقرر أن تتسلّم الدوحة صفقة تضم 24 مقاتلة من طراز تايفون البريطانية عام 2022، تزامناً مع استضافتها لمونديال كأس العالم لكرة القدم، الذي ستشارك هذه المقاتلات في عملية تأمينه. (الأناضول)