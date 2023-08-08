تحول استرالي هام بشان القضية الفلسطينية

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، أن حكومتها ستبدأ باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" في أدبياتها كافة، بالإضافة إلى اعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية، حسب القانون الدولي وفق ما اكدت في لقاء مع البرلمان الاسترالي اليوم الثلاثاء

وياتي هذا التحول الهام وسط ترحيب كبير من وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التي اكدت ان هذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين واشارت الوزارة انها تنتظر تعمل الحكومة الاسترالية على تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم، الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين