  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. الكويت.. تخريب "متعمد" يطال قبور شيوخ من الاسرة الحاكمة (فيديو)

الكويت.. تخريب "متعمد" يطال قبور شيوخ من الاسرة الحاكمة (فيديو)

منشور 11 آذار / مارس 2022 - 08:46
تخريب قبور شيوخ من الاسرة الحاكمة في الكويت

قالت صحيفة كويتية الجمعة، ان عملية تخريب يشتبه بأنها متعمدة طالت ثلاثة قبور تعود "لرموز كبرى من الأسرة الحاكمة" في مقبرة الشيوخ بمنطقة الصليبخات شمال شرقي العاصمة.

ونقلت صحيفة "الرأي" عن مصدر أمني قوله ان "رجال الأدلة الجنائية وأمن الدولة يجرون تحريات موسعة بعد بلاغ عن تخريب يشتبه بأنه متعمد طال شواهد ثلاثة قبور في مقبرة الشيوخ بالصليبخات".

وأضاف المصدر أن "القبور الثلاثة المتلفة شواهدها لرموز كبرى من الأسرة الحاكمة".

ومقبرة الصليبخات هي أكبر مقبرة في الكويت. وكانت انشئت في ستينيات القرن الماضي.

واظهر مقطع مصور متداول القبور التي تعرضت للتخريب، لكن يتعذر قراءة الاسماء المكتوبة على شواهدها.

وأفادت بعض الحسابات في الكويت بأن القبور تعود للأمراء الراحلين ”الشيخ صباح الأحمد والشيخ جابر الأحمد والشيخ سعد العبدالله“.

كلمات دالة:الكويت

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...