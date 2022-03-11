الكويت.. تخريب "متعمد" يطال قبور شيوخ من الاسرة الحاكمة (فيديو)

قالت صحيفة كويتية الجمعة، ان عملية تخريب يشتبه بأنها متعمدة طالت ثلاثة قبور تعود "لرموز كبرى من الأسرة الحاكمة" في مقبرة الشيوخ بمنطقة الصليبخات شمال شرقي العاصمة.

ونقلت صحيفة "الرأي" عن مصدر أمني قوله ان "رجال الأدلة الجنائية وأمن الدولة يجرون تحريات موسعة بعد بلاغ عن تخريب يشتبه بأنه متعمد طال شواهد ثلاثة قبور في مقبرة الشيوخ بالصليبخات".

وأضاف المصدر أن "القبور الثلاثة المتلفة شواهدها لرموز كبرى من الأسرة الحاكمة".

ومقبرة الصليبخات هي أكبر مقبرة في الكويت. وكانت انشئت في ستينيات القرن الماضي.

فيديو متداول يبين القبور الثلاثة المتلفة شواهدها https://t.co/9sL2NR0W6t pic.twitter.com/qfeP20VGQS — الراي (@AlraiMediaGroup) March 11, 2022

واظهر مقطع مصور متداول القبور التي تعرضت للتخريب، لكن يتعذر قراءة الاسماء المكتوبة على شواهدها.

وأفادت بعض الحسابات في الكويت بأن القبور تعود للأمراء الراحلين ”الشيخ صباح الأحمد والشيخ جابر الأحمد والشيخ سعد العبدالله“.