السعودية سترفع حظر التجول يوم 21 يونيو

أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بيانا في وقت مبكر اليوم الثلاثاء جاء فيه أن المملكة ستعدل أوقات حظر التجول هذا الأسبوع قبل أن ترفعها تماما في كل المناطق ما عدا مدينة مكة بدءا من 21 يونيو/ حزيران.

وجاء في البيان أنه سيجري أيضا رفع الحظر على السفر الداخلي وإقامة الصلوات في المساجد والذهاب للعمل في القطاعين العام والخاص بدءا من 31 مايو/ أيار.

أما بالنسبة لمكة فسيتم تعديل وقت الحظر ليكون من الثالثة عصرا وحتى السادسة صباحا كما سيُسمح للمساجد بإقامة الصلوات ابتداء من 21 يونيو/ حزيران. (رويترز)