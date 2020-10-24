تخفيف حظر التجول في نيجيريا وقائد الشرطة يأمر بالتعبئة

قالت قوة الشرطة النيجيرية في بيان إن قائد الشرطة أمر بالتعبئة الفورية لكل موارد الشرطة اليوم السبت لاستعادة السيطرة على الأماكن العامة من أيدي المجرمين.

وشهدت نيجيريا في الأسابيع القليلة الماضية أسوأ أعمال عنف في الشوارع منذ عودة البلاد للحكم المدني عام 1999 وذلك نتيجة موجة من احتجاجات الشوارع.

وبدأ العمال في تنظيف شوارع مدينة لاجوس كبرى مدن نيجيريا، اليوم السبت، بعد تخفيف حظر التجول الذي فرضته السلطات على مدار الساعة. وشهدت المدينة اضطرابات استمرت عدة أيام على إثر إطلاق النار على متظاهرين خرجوا احتجاجا على وحشية الشرطة في البلاد.

وتصاعدت أعمال العنف في لاجوس، وهي مركز تجاري مترامي الأطراف ويبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، بعد إطلاق النار على محتجين في منطقة ليكي ليلة الثلاثاء على يد مسلحين قال شهود عيان إنهم جنود بعد ساعات من إعلان حظر التجول.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الجنود والشرطة قتلوا ما لا يقل عن 12 محتجا يوم الثلاثاء في منطقتي ليكي وألوسا في لاجوس. ونفى الجيش وجود جنود في موقع إطلاق النار.

وأعلنت ولاية لاجوس أمس الجمعة أن القيود المفروضة على الحركة ستخفف اعتبارا من اليوم السبت مع فرض حظر التجول اعتبارا من الساعة السادسة مساء حتى الثامنة من صباح اليوم التالي.

ونزل العمال إلى الشوارع لإزالة آثار الاشتباكات. وفي غضون ذلك، امتلأت الطرق بالسيارات.

ولم تقتصر الاضطرابات على لاجوس، حيث فرضت عدة ولايات في جنوب نيجيريا، أكبر اقتصاد في أفريقيا، حظر التجول بعد مواجهات على مدى أسبوعين بين الأجهزة الأمنية والمحتجين.