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تخوف إسرائيلي من تخطيط منفذ عملية سلفيت لهجوم آخر

تخوف إسرائيلي من تخطيط منفذ عملية سلفيت لهجوم آخر
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