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تدريبات عسكرية بمشاركة 8 دول بمصر.. هل تتطور الى "ناتو عربي"؟

تدريبات عسكرية بمشاركة 8 دول بمصر.. هل تتطور الى "ناتو عربي"؟
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