ارشيف

قال الجيش المصري الأربعاء إن قوات مسلحة ومراقبين من ثماني دول عربية يتوافدون على مصر للمشاركة في تدريبات تبدأ يوم السبت المقبل، في تحرك قد يتطور إلى تكتل إقليمي لمواجهة نفوذ إيران.

وتضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفية على دول الخليج العربية ومصر والأردن لبدء تشكيل ما وصفه بعض مسؤولي البيت الأبيض بأنه نسخة عربية من حلف شمال الأطلسي أو "ناتو عربي" من الحلفاء السنة لمواجهة القوة الشيعية إيران.

وتدخل تحالف من دول عربية بقيادة السعودية بالفعل في حرب اليمن، إذ يشن غارات جوية على قوات الحوثيين المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على معظم مناطق شمال البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وقال المتحدث العسكري المصري في بيان على صفحته على فيسبوك إن قوات جوية وبرية وبحرية وقوات خاصة من الإمارات والسعودية والكويت والبحرين والأردن بدأت الوصول إلى مصر من أجل المناورات التي أُطلق عليها اسم "درع العرب 1" والمقرر أن تجرى بين الثالث و16 نوفمبر تشرين الثاني.

وذكر المتحدث العقيد تامر الرفاعي أن مراقبين من لبنان والمغرب سيحضرون المناورات.

وقال الرفاعي إن التدريبات تندرج في إطار مساعي مصر لتعزيز التعاون العسكري مع الدول العربية الأخرى لكنه امتنع عن التكهن بما إذا كانت قد تتطور إلى شكل ما من أشكال التحالف العسكري.

ولن تشارك قطر وسلطنة عمان في التدريبات. والدوحة منخرطة في خلاف مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

كان البيت الأبيض قد أكد في يوليو تموز أنه يعمل منذ عدة شهور على مفهوم لتحالف مع شركاء إقليميين.

وقال مصدر أمريكي إن المسؤولين السعوديين طرحوا فكرة اتفاق أمني قبل زيارة ترامب للمملكة العام الماضي عندما أعلن عن صفقة سلاح ضحمة، لكن مقترح التحالف لم يتبلور.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الثلاثاء إلى وقف الأعمال القتالية في اليمن وقال إن المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية يجب أن تبدأ الشهر المقبل.