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تدريب عسكري إسرائيلي مفاجئ في “الجولان” السورية المحتلة

تدريب عسكري إسرائيلي مفاجئ في “الجولان” السورية المحتلة
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