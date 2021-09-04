تدمير ثلاث مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن السبت، تدمير ثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب المملكة.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أنه تم "اعتراض وتدمير 3 مسيرات مفخخة أطلقت باتجاه المملكة".

وأوضح أن "التصعيد الحوثي عدائي همجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وقال التحالف: "نتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين".

ولم يصدر تعليق من الحوثيين حول بيان التحالف، حتى الساعة 17:05 (ت.غ)، غير أن المملكة اتهمت الحوثيون الأيام الماضية بالتصعيد في استهدافها.

وبذلك، يرتفع إجمالي الطائرات المفخخة التي أعلن التحالف العربي اعتراضها منذ ظهر الجمعة، إلى 6 مسيرات.

وبوقت سابق السبت، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية، بعد إعلانه، الجمعة، تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف العربي، الذي تقوده المملكة في اليمن بإحباط هذه الهجمات، فيما خلف بعضها ضحايا مدنيين.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بالتحالف العربي، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.