تدمير خزانات وقود المطار الوحيد في ليبيا

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط إن خزانات وقود الطيران بمطار معيتيقة الدولي في ليبيا أصيبت في هجوم وقع السبت مما تسبب في اندلاع حرائق.

ويذكر أن معيتيقة هو آخر مطار عامل في العاصمة الليبية طرابلس رغم أن رحلات الطيران المدنية توقفت في مارس/ آذار بسبب القصف المتكرر حتى قبل فرض البلاد إجراءات لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

ولم يذكر بيان المؤسسة الذي نشرته على صفحتها على فيس بوك أي تفاصيل عن الهجوم.

فيما تضمن البيان أن "إصابة حظيرة خزانات وقود الطيران التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، بمستودع مطار معيتيقة الدولي، وجاري التعامل مع الحرائق من قبل رجال الإطفاء الشجعان".

كما أظهر تسجيل فيديو أرسله أحد العاملين في المطار أعمدة من الدخان الأسود وهي تتصاعد فوق ساحة المطار.

ويذكر أن قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) تقاتل بقيادة خليفة حفتر منذ أكثر من عام من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بما شمل شن عمليات قصف متكررة على العاصمة.

واستعادت قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني السيطرة على بعض المناطق من يد الجيش الوطني الليبي خلال فترة تصاعد القتال في الأسابيع الماضية وذلك بمساعدة طائرات مسيرة زودتها بها تركيا. وتدعم الإمارات ومصر وروسيا الجيش الوطني الليبي.