تدمير صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه في السعودية

دمر التحالف العربي بقيادة السعودية صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه محافظة ظهران الجنوب.

وبين التحالف بسقوط شظايا الصاروخ المعترض على المنطقة الصناعية في ظهران الجنوب، وسط تقارير أولية تفيد بوقوع خسائر مادية في بعض الورش والمركبات المدنية.

وأضاف التحالف أن قواته دمرت منصة إطلاق صواريخ باليستية في محافظة الجوف باليمن، منوها بأن المنصة استخدمت فجر اليوم الاثنين في إطلاق صواريخ باليستية.

إلى ذلك أعلن التحالف مساء أمس الأحد، عن تعرض منطقة جازان بجنوب المملكة لـ"اعتداء وحشي بصاروخ باليستي" نفذه الحوثيون.