تدمير صاروخ "باليستي" أطلقه الحوثيون جنوب السعودية

دمرت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الخميس، هجوما صاروخيا شنته جماعة الحوثي على منطقة جازان جنوب المملكة.

وأعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية.

وذكر التحالف اليوم الخميس أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون صوب جازان، مضيفا: "نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي".

وشدد التحالف على أن "كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية" من قبل الحوثيين.

ولم تعلن "أنصار الله" اليوم عن شنها هجمات جديدة على أهداف في السعودية.