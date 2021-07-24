تدمير صاروخ باليستي و3 مسيرات أطلقها الحوثيون صوب السعودية

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مساء السبت، انه تمكن من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وثلاث طائرات مسيرة مفخخة اطلقها الحوثيون صوب المملكة.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ان "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي نحو جازان - جنوب السعودية".

كما اعلن التحالف أن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيّرة (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية"، دون تفاصيل.

واعتاد الحوثيون إعلان إطلاق صواريخ بالستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، مقابل تصريحات متكررة من التحالف العربي، الذي تقوده المملكة في اليمن بإحباط هذه الهجمات.

وفي 18 من يونيو/حزيران الماضي، قالت المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسل، في بيان، إن جماعة الحوثي شنت 128 ضربة بطائرات مسيرة وأطلقت 31 صاروخا باليستيا على السعودية، منذ بداية العام الجاري.

معارك عنيفة

جاء ذلك فيما تدور معارك عنيفة بين مقاتلين من جماعة أنصار الله الحوثية، ووحدات عسكرية موالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قرب مضيق باب المندب.

وقدمت طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية اسناد جوي للوحدات العسكرية اليمنية عبر شنها غارات على أهداف عسكرية ل "انصار الله".

وقال مسؤولون عسكريون وأمنيون أن تعزيزات عسكرية أتت من "عدن" لمناصرة القوات الموالية للرئيس اليمني.

يشار إلى أن "أنصار الله" كانت تسيطر على المنطقة الاستراتيجية، على الرغم من سيطرة الوحدات العسكرية الموالية لهادي على عدة مواقع.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بالتحالف العربي من جانب، والحوثيين من جانب آخر، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.