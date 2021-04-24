تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعوديه

ذكر التلفزيون الرسمي السعودي في الساعات الأولى من صباح الأحد (بالتوقيت المحلي) أن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض دمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب المملكة.

وأكد التحالف أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأوضح التحالف أن محاولات الجماعة العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأعلن الحوثيون فجر الجمعة عن تنفيذ عمليتين هجوميتين الأولى استهدفت قاعدة الملك خالد في خميس مشيط بطائرتين مسيرتين، والثانية استهدفت شركة "أرامكو" في جيزان بطائرة مسيرة.

وكثف "أنصار الله" في الأسابيع الأخيرة هجماتهم ضد السعودية، بالتزامن مع الهجوم العسكري الذي شنه الحوثيون في مسعى لإحكام السيطرة على محافظة مأرب اليمنية. (وكالات)