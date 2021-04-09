تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الجمعة، استهداف مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية، بطائرة مسيرة، فيما اكد التحالف أنه تمكن من اعتراضها وتدميرها.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في تغريدة، إن "سلاح الجو المسير (التابع للجماعة) نفذ عملية هجومية ضد موقع حساس بمطار أبها الدولي بطائرة مسيرة"، دون أن يحدد طبيعة الموقع.

وأضاف سريع، أن "الهجوم نفذ عصر اليوم، بطائرة مسيرة نوع (قاصف 2K)، وأصابت الهدف بدقة".

وتابع: "يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا"، في إشارة إلى عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية.

من جانبه، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي تجاه المملكة.

ووفق قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، قال التحالف في بيان، "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط (جنوب غرب)".

وأضاف: "محاولات عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل الميليشيا وتعد جرائم حرب".

ومطار "أبها" الدولي يقع في منطقة عسير، جنوب غربي المملكة، بين مدينتي أبها وخميس مشيط وهو يبعد نحو (18 كلم) عن كليهما.

وكثف الحوثيون في الأسابيع الماضية، من إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدمير هذه الصواريخ والطائرات، واتهام الجماعة أنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.

وتقول جماعة الحوثي، إن هذه الهجمات ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، ومسلحي "الحوثي" المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

