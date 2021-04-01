تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

أحبطت قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مساء الخميس، هجوما بطائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) باليمن صوب مدينة خميس مشيط جنوب المملكة، بحسب التلفزيون الرسمي.

وكانت قوات التحالف أعلنت في وقت سابق من اليوم عن إحباط هجوم صاروخي كانت الجماعة تخطط لتنفيذه في جبهة محافظة مأرب.

ويأتي ذلك على خلفية تكثيف "أنصار الله" في الأسابيع الأخيرة هجماتهم على مواقع في عمق الأراضي السعودية.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية الخميس عن تنفيذها هجوما جديدا بواسطة طائرات مسيرة على ما وصفته بـ"مواقع حساسة ومهمة" في العاصة السعودية الرياض.

وكتب المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر": "تمكن سلاح الجو المسير فجر اليوم من تنفيذ عملية هجومية في عاصمة العدو السعودي الرياض بأربع طائرات مسيرة استهدفت مواقع حساسة ومهمة، كانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

ولم يكشف سريع المزيد من التفاصيل عن العملية، فيما لم يعلق التحالف العربي الذي تقوده السعودية حتى الآن على إعلان الحوثيين هذا.

وقبل أسبوع، أعلنت السعودية مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار تحت مراقبة الأمم المتحدة، لكن الحوثيين كثفوا هجماتهم.