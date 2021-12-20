تدمير "مسيرة" حاولت استهداف مطار الملك عبدالله في جازان

دمرت قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طائرة مسيرة حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبد الله في جازان جنوب المملكة.

وانطلقت الطائرة المسيرة من مطار العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيين.

وقال التحالف في وقت سابق اليوم الأحد إنه نفذ عملية في صنعاء أسفرت عن تدمير مواقع لنشاط الطائرات المسيرة ومخازن للأسلحة.

وكان التحالف العربي في اليمن، قد أعلن، ايضاً، مساء الأحد، بدء تنفيذ ضربات جوية ضد ما قال إنها “أهداف عسكرية مشروعة” في العاصمة صنعاء (شمال) الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وقال التحالف، في بيان: "استجابة للتهديد، بدء ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.