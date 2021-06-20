تدمير مسيرة حوثية استهدفت خميس مشيط

جاء الإعلان عن تدمير المسيرة غداة اعتراض 11 طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على مناطق في السعودية.

نقل التلفزيون السعودي الرسمي عن التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن قوله الأحد إنه دمر طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران باتجاه مدينة خميس مشيط بجنوب المملكة.

وجاء هذا الإعلان غداة اعتراض 11 طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على مناطق في المملكة.

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التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) June 20, 2021

ومساء السبت، أعلن التحالف اعتراض مسيرة أطلقت باتجاه مدينة نجران السعودية.

وأعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الأحد، عن "استنكارها البالغ وإدانتها المطلقة للاعتداءات الإرهابية التي حاولت من خلالها الميليشيات الحوثية استهداف مدينتي خميس مشيط ونجران بعدد من الطائرات المسيرة المفخخة"، وفق "واس".

ويأتي هذا التطور في وقت تبذل فيه الأمم المتحدة وواشنطن وعواصم إقليمية جهودا دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق وقف للنار بين أطراف النزاع في اليمن.