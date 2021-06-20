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تدمير مسيرة حوثية استهدفت خميس مشيط

منشور 20 حزيران / يونيو 2021 - 09:45
ارشيف

جاء الإعلان عن تدمير المسيرة غداة اعتراض 11 طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على مناطق في السعودية.

نقل التلفزيون السعودي الرسمي عن التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن قوله الأحد إنه دمر طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران باتجاه مدينة خميس مشيط بجنوب المملكة.

وجاء هذا الإعلان غداة اعتراض 11 طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على مناطق في المملكة.

ومساء السبت، أعلن التحالف اعتراض مسيرة أطلقت باتجاه مدينة نجران السعودية.

وأعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الأحد، عن "استنكارها البالغ وإدانتها المطلقة للاعتداءات الإرهابية التي حاولت من خلالها الميليشيات الحوثية استهداف مدينتي خميس مشيط ونجران بعدد من الطائرات المسيرة المفخخة"، وفق "واس".

ويأتي هذا التطور في وقت تبذل فيه الأمم المتحدة وواشنطن وعواصم إقليمية جهودا دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق وقف للنار بين أطراف النزاع في اليمن.

كلمات دالة:السعوديةخميس مشيطحركة انصار الله الحوثيةالحوثيوناليمن

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