تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية

دمر التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، طائرة مسيرة حوثية مفخخة

وأطلقت الطائرة نحو خميس مشيط جنوب غرب المملكة.

وقال التحالف إنه قام “باعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأضاف أن “محاولات المليشيا (تعبير معتاد عن الحوثيين) بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها”، واصفا إياها بأنها “عدائية وتستهدف المدنيين”، دون تفاصيل عن خسائر أو إصابات.

فيما أدانت الخارجية الإماراتية ومنظمة التعاون الإسلامي، في بيانين منفصلين، أوردتهما “واس”، السبت، محاولة استهداف الحوثيين لخميس مشيط.

وتعرف خميس مشيط بأهميتها التجارية والزراعية، وتحتضن قاعدة جوية، وباتت هدفا متكررا للجماعة اليمنية في الآونة الأخيرة.

واعتاد الحوثيون إعلان إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، مقابل تصريحات متكررة من التحالف العربي، الذي تقوده المملكة في اليمن، بإحباط هذه الهجمات.