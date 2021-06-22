تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط

قال التحالف إن "الميليشيات الحوثية تتعمد في محاولاتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

نقل التلفزيون السعودي عن بيان للتحالف الذي تقوده الرياض قوله إن الدفاعات الجوية السعودية دمرت، اليوم الثلاثاء، طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون في اليمن باتجاه مدينة خميس مشيط في جنوب المملكة.

وقال التحالف إن "الميليشيات الحوثية تتعمد في محاولاتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

والأحد الماضي، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن القوات الجوية اعترضت ودمرت 17 مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، وذلك خلال 24 ساعة فقط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن التحالف، أن "عملية الاعتراض تمت بنجاح بالأجواء اليمنية، وتم صد المحاولة العدائية".

وأضاف التحالف أن "محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب"، مؤكدا أنه يتخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".