تدمير مسيرة مفخخة استهدفت خميس مشيط جنوبي السعودية

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الثلاثاء، أن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة اطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط جنوبي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن التحالف قوله: "الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط".

وكان التحالف قد نشر الأسبوع الماضي لقطات من عملية استهداف زورقين حوثيين "مفخخين"، في منطقة الصليف الواقعة بمحافظة الحديدة اليمنية.

ومؤخرا، ازدادت وتيرة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في اليمن على مدن المملكة وتحديدا المناطق الجنوبية القريبة من الحدود اليمنية.