  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. تدمير مسيرة مفخخة استهدفت خميس مشيط جنوبي السعودية

تدمير مسيرة مفخخة استهدفت خميس مشيط جنوبي السعودية

منشور 28 أيلول / سبتمبر 2021 - 09:10
تدمير مسيرة مفخخة استهدفت خميس مشيط السعودية

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الثلاثاء، أن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة اطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط جنوبي المملكة. 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن التحالف قوله: "الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط". 

وكان التحالف قد نشر الأسبوع الماضي لقطات من عملية استهداف زورقين حوثيين "مفخخين"، في منطقة الصليف الواقعة بمحافظة الحديدة اليمنية.

ومؤخرا، ازدادت وتيرة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في اليمن على مدن المملكة وتحديدا المناطق الجنوبية القريبة من الحدود اليمنية.

كلمات دالة:السعوديةخميس مشيطحركة انصار الله الحوثيةاليمن

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...