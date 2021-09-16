تدمير مسيّرة مفخخة اطلقها الحوثيون صوب السعودية

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مساء الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب منطقة جازان جنوبي المملكة.

واتهم التحالف قوات الحوثيين بتنفيذ "محاولات عدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة"، مضيفا: "كافة محاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.