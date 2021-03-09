تدمير موقع ونفق لداعش في ضربتين جويتين للتحالف شمال العراق

كثّفت القوات العراقية حملات ملاحقة فلول "داعش"، مؤخرا، على خلفية انفجار انتحاري مزدوج في ساحة الطيران وسط بغداد، في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، خلّف آنذاك 32 قتيلا و110 جرحى.

أعلنت وزارة الدفاع العراقية الثلاثاء، تدمير وكر ونفق لتنظيم الدولة الاسلامية "داعش" بضربتين شنتهما مقاتلات التحالف الدولي شمالي البلاد، ومقتل انتحاريين اثنين من التنظيم الإرهابي برصاص قوة من الجيش العراقي.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للوزارة في بيان إن "طيران التحالف الدولي، وبأمر وتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة (في الجيش العراقي)، نفذ ضربة جوية في جبل عداية بمحافظة نينوى (شمال)".

وأشارت أن الضربة الجوية "أسفرت عن تدمير وكر بداخله 10 إرهابيين من عصابات داعش الإرهابية"، دون الإشارة إلى مصيرهم.

وأضاف البيان أن قوة من الجيش العراقي "خرجت لتفتيش المنطقة المستهدفة، وشاهدت اثنين من عناصر داعش يرتديان أحزمة ناسفة فقتلتهما بالحال".

وتابعت أن "طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية أخرى في منطقة العيثة بمحافظة صلاح الدين (شمال)، أسفرت عن تدمير نفق كبير بالكامل".

ويُقدّم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الإسناد الجوي والتدريب والمشورة للقوات العراقية في الحرب ضد فلول "داعش" الإرهابي.

وكثّفت القوات العراقية حملات ملاحقة فلول "داعش"، مؤخرا، على خلفية انفجار انتحاري مزدوج في ساحة الطيران وسط بغداد، في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، خلّف آنذاك 32 قتيلا و110 جرحى.

وأعلن العراق النصر على "داعش" عام 2017، باستعادة كامل أراضيه منه، لكن خلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما بالمنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) المعروفة باسم "مثلث الموت".

