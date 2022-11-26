تدنيس اسم مسجد السيدة زينب في خرائط غوغل يثير غضبا واسعا

أثار تدنيس اسم مسجد السيدة زينب ، حفيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في القاهرة على خرائط غوغل غضبا واسعا في اوساط المصريين الذين تداعوا الى حملة لحذف لفظ مسئ اضيف الى اسم المسحد.

وفوجئ المصريون خلال الساعات الماضية باللفظ المسئ يظهر لدى البحث عن المسجد في خرائط غوغل، ودون معرفة من يقف وراء هذا التدنيس الذي يأتي بعد اسبوعين على اساءة مماثلة تعرض لها اسم مسجد السيدة عائشة ام المؤمنين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومع اكتشاف الاساءة لاسم مسجد السيدة زينب سارع رواد مواقع التواصل الى تدشين حملة تدعو الى التدخل السريع لحذف الاساءة .عبر الولوج الى محرك البحث وتغيير اللفظ المشين.

واوضح خبير امن المعلومات المصري وليد حجاج في مقابلة مع قناة "صدى البلد" طريقة مواجهة الحملات التي تستهدف تغيير أسماء الأماكن الدينية على خرائط غوغل، ومنها مسجدا السيدة زينب والسيدة عائشة.

وقال حجاج أنّ أي شخص يستطيع إضافة تعديلات جديدة على المواقع في خرائط غوغل، لافتا الى أنه لا توجد ضوابط لدى الشركة تضمن عدم الإساءة إلى دور العبادة،

واشار الى أن شركة غوغل "تعدل الاسم مرة أخرى عندما تتلقى ما يصل إلى 10 بلاغات لكنها قد تعود لإدراجها مجددا حال تزايد طلبات التغيير"، داعيا المسلمين الى "التقدم بالإبلاغ عن الإساءة للأماكن الدينية لدى الشركة".

كما طال حجاج الجهات الحكومية بالتواصل مع ممثل مكتب غوغل في مصر "للاتفاق على شكل معين من التعاون، لضمان عدم التعديل على الأماكن الدينية".

وتعرض مسجد السيدة عائشة قبل اسبوعين لهجمة مماثلة، وذلك بالتزامن اساءة وتدنيس طالت اسم مرقد الإمام علي بن أبي طالب في النجف بالعراق.

والسيدة زينب هى ابنة الإمام علي وفاطمة الزهراء وأخواها الحسن والحسين.