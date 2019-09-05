تدهور الحالة الصحية لعائشة الشاطر ونقلها لمستشفى السجن

كشف ناشط وحقوقي مصري عن أنباء تلقاها من داخل سجن النساء، تفيد بنقل المعتقلة عائشة الشاطر، نجلة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، لمستشفى سجن النساء، بعد تدهور حالتها الصحية؛ نتيجة لإضرابها عن الطعام، الذي يقترب من أسبوعه الثالث على التوالي.

الباحث في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، قال لـ"عربي21"، إن "وضع عائشة الشاطر الصحي "صعب جدا"، وإن خبر نقلها للمستشفى وتدهور حالتها عرفه فجر اليوم الخميس.

وأكد أنها تعرضت منذ اعتقالها لظروف قاسية، في ظل تشديد أمني وممارسات أمنية تعسفية بحقها، ومخاوف من أسرتها وحقوقيين من تعرض حياتها للخطر.

وأشار إلى أنها اعتقلت في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، دون سند قانوني، وتم إخفاؤها قسريا لمدة 21 يوما، ولم يتم التحقيق لمعرفة أين كانت، كما أنها تعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي خلال فترة اختفائها.

وأكد أنه بعد إيداعها بسجن النساء تم منع الزيارات عنها، ثم وضعت في الحبس الانفرادي منذ اعتقالها في زنزانة لا تدخلها الشمس، ولا بها تهوية ولا دورة مياه، ما اضطرها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، وكانت النتيجة تدهور حالتها الصحية.