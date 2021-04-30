تدهور حاد في الوضع الوبائي حول العالم

أظهرت آخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية تدهورا حادا في الوضع الوبائي في العالم، حيث يقترب عدد الحالات الجديدة من مليون إصابة بفيروس كورونا يوميا.

وأظهرت إحصاءات وبيانات منظمة الصحة أن حوالي نصف الإصابات الجديدة تم تسجيلها في منطقة جنوب آسيا، وكان أكثرها في الهند.

في الوقت نفسه، تُظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات في الموجة الثالثة أقل منه في الموجة الثانية.

اكثر الدول تضررا بالكورونا



وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 149.233.422، وإجمالي الوفيات 3.146.803.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ547326 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 32.229.327.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ398185 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 14.521.289.

في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 215918، وإجمالي إصابات 2.336.944.

وفي المرتبة الرابعة الهند من حيث عدد الوفيات بـ201187، وإجمالي إصابات 17.997.267.

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 127734، وإجمالي إصابات 4.427.390.

وسادسا إيطاليا بإجمالي وفيات 120256، وإجمالي إصابات 3.994.894.

وفي المرتبة السابعة روسيا بإجمالي وفيات 107547، وإجمالي إصابات 4.732.981.

وفي المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 104077 وإجمالي إصابات 5.626.985.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 82588، وإجمالي إصابات 3.366.827.

تلتها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 77943، وإجمالي إصابات 3.504.799.

الهند

سجلت الهند الخميس ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز إجمالي الإصابات 18 مليونا.

ومع رصد 379257 حالة إصابة جديدة و3645 وفاة أخرى، تشير بيانات وزارة الصحة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الهند يبلغ حاليا 18.38 مليون والوفيات 204832.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحور كوفيد-19 الهندي الذي يشتبه في مسؤوليته عن إغراق البلاد في أزمة صحية خانقة، قد رصد في 17 دولة على الأقل حول العالم.

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا من الإصابات، وهي رابع دولة في العالم من حيث الوفيات.

البرازيل

كما تجاوزت الحصيلة الإجمالية لضحايا فيروس كورونا في البرازيل الخميس عتبة الـ 400 ألف شخص، حسب معطيات وزارة الصحة.

وأعلنت الوزارة الخميس عن تسجيل 3001 حالة وفاة جديدة، و69389 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد ضحايا الفيروس في البلاد وصل إلى 401 ألف و186 شخصا، والعدد الإجمالي للإصابات إلى 14 مليونا و590 ألفا و678 حالة.

وتحتل البرازيل المركز الثالث عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ اندلاع الوباء، بعد الولايات المتحدة والهند.

كما سجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة ضحايا في العالم جراء فيروس كورونا.