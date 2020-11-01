تدهور خطير على صحة الأسير الفلسطيني الأخرس

أكد نادي الأسير الفلسطيني الأحد، أن الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس، طرأ عليه تدهور خطير ومتسارع، لافتا إلى أنه يواجه الموت في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.

ولفت نادي الأسير في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إلى أن الأسير الأخرس يواجه خلال الساعات الماضية نوبات تشنج تتكرر بشكل متقارب، وتستمر لمدة تصل إلى الساعة، كما أن قدرته على الرؤية والسمع تضعف بشكل ملحوظ، عدا عن ضيق التنفس والأوجاع الشديدة في كافة أنحاء جسده.

ودخل الأخرس يومه الـ98 على التوالي، في إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضا للاعتقال الإداري الذي ينفذه الاحتلال الإسرائيلي بحقه.

وأفاد نادي الأسير بأنه "حتى الآن لا توجد أي بوادر جدية للاستجابة لمطلب الأسير الأخرس"، مؤكدا أن الاحتلال يواصل تعنته، رغم المطالبات المتكررة التي صدرت عن مؤسسات حقوقية وهيئات دولية، بضرورة الإفراج الفوري عنه.

ووصف البيان استمرار الاحتلال في اعتقال الأسير الأخرس، رغم ما وصل له من وضع صحي خطير جدا، بأنه "بمثابة قرار إعداد يتم تنفيذه بشكل بطيء وممنهج".

أكد نادي الأسير الفلسطيني الأحد، أن الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس، طرأ عليه تدهور خطير ومتسارع، لافتا إلى أنه يواجه الموت في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.

ولفت نادي الأسير في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إلى أن الأسير الأخرس يواجه خلال الساعات الماضية نوبات تشنج تتكرر بشكل متقارب، وتستمر لمدة تصل إلى الساعة، كما أن قدرته على الرؤية والسمع تضعف بشكل ملحوظ، عدا عن ضيق التنفس والأوجاع الشديدة في كافة أنحاء جسده.

ودخل الأخرس يومه الـ98 على التوالي، في إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضا للاعتقال الإداري الذي ينفذه الاحتلال الإسرائيلي بحقه.

وأفاد نادي الأسير بأنه "حتى الآن لا توجد أي بوادر جدية للاستجابة لمطلب الأسير الأخرس"، مؤكدا أن الاحتلال يواصل تعنته، رغم المطالبات المتكررة التي صدرت عن مؤسسات حقوقية وهيئات دولية، بضرورة الإفراج الفوري عنه.

ووصف البيان استمرار الاحتلال في اعتقال الأسير الأخرس، رغم ما وصل له من وضع صحي خطير جدا، بأنه "بمثابة قرار إعداد يتم تنفيذه بشكل بطيء وممنهج".