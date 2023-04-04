تذاكر للشراء من السوق الخيري.. فقراء الأردن بخير

البوابه - شارك 50 متطوعا ومتطوع من نادي نماء التطوعي في السوق الخيري للخضار والفواكه والمواد التموينية، الذي نظمتها جمعية نماء للتنمية المجتمعية في محافظة الزرقاء الأردنية، بدعم من قبل مؤسسة الأيادي الرحيمة الخيرية في المانيا.

في شهر رمضان المبارك تزداد روح العطاء والتضامن والخير في نفوس الناس، فتجتمع الجهود لإحياء القيم الإنسانية العظيمة وتقديم المساعدة لأولئك الذين يحتاجون إليها.

واتسمت الفعالية التي استفاد منها أزيد من 200 أسرة محتاجة وعفيفة بنسق جديد في توزيع المواد الغذائية والخضار والفواكه عن توزيع تذاكر شراء على الأسر العفيفة بشكل مسبق.

وتتيح هذه التذاكر للعائلة اختيار ما يناسبها من أصناف الخضار والفواكه والمواد الغذائية والحلويات بعيدا عن النمط التقليدي المعتاد في البلاد.

وجاءت فعالية السوق الخيري للخضار والفواكه والمواد التموينية ضمن حملة رمضانك عطاء بنسختها العاشرة التي تنفذها الجمعية كأحد حملاتها السنوية في محاولة منها الإسهام بخدمة وتنمية المجتمع المحلي